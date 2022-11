Tifosi del Napoli mascherati a Liverpool: ironie e scritte sui muri davati Anfield

Un clima tutt’altro che sereno quello che ha accolto i tifosi del Napoli a Liverpool. Stando a quanto riportato dalla versione online del quotidiano Daily Star, infatti, parecchi tifosi inglesi avrebbero preso di mira (fortunatamente solo a parole) i supporter partenopei arrivati dall’Italia per tifare la squadra di Spalletti in Champions e spingerla verso la vittoria del girone e quindi il passaggio da capolista agli ottavi di finale.

Tifosi del Napoli con delle maschere per coprire il viso

I tifosi del Napoli, sempre scortati dalle forze dell’ordine di Liverpool, sono stati presi di mira perché immortalati con delle maschere sul volto, quasi a proteggere la propria identità. I tifosi dei Reds, alla vista di quelle immagini e di quei video, hanno ironizzato sui social: “Guardate che Halloween era ieri - hanno scritto alcuni - siete arrivati troppo tardi”. Un altro ha aggiunto: “Basta un autobus per caricarli tutti. L’ideale sarebbe sbagliare percorso in modo da fargli perdere l’inizio della partita”.

Scritte contro il Napoli vicino alla Kop

Alcuni scritte contro il Napoli sono apparse lunedì fuori da Anfield, nella zona riservata ai tifosi ospiti. Sui muri sono state scritte frasi come "Run Napoli Run", "Napoli Rats" e "Napoli not welcome here”. Un messaggio figlio dei precedenti tra le due tifoserie risalenti alla sfida di settembre 2019 a Napoli quando in città si verificarono alcuni scontri.