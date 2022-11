Se il fallo di mano va giudicato in dinamica

Ultimi 90’ nei gironi di Champions, il passaggio agli ottavi di finale vale circa 30 milioni di euro… A dirigere la sfida tra Sporting Lisbona e Eintracht Francoforte c’era Slavko Vincic. Il pareggio momentaneo dei tedeschi nasce da un rigore che non c’era. Kamada (Eintracht) va a contrasto con Coates (Sporting): quest’ultimo, saltando, tocca il pallone con il braccio e per l’arbitro è rigore. Il giocatore dello Sporting vuole colpire il pallone con la testa ed ha un movimento fluido, in una dinamica coerente con le sue intenzioni. Kamada invece, quando si rende conto di non riuscire ad anticipare l’avversario, ha solo l’obiettivo di sbilanciare l’avversario, dandogli un colpo con la schiena. E vi riesce: tanto è vero che le braccia di Coates, in maniera del tutto naturale, si alzano così tanto da colpire la sfera con la mano. Questa è sì in una posizione geometricamente punibile, ma non in questo caso: si trova infatti a quell’altezza solo a causa del colpo dell’avversario. Il VAR Munuera poteva intervenire: è il classico caso di un intervento che va giudicato dalla dinamica e non da un frame per capire come mai quel braccio fosse così alto. Squadra arbitrale tutta italiana in Porto-Atletico Madrid, match carico. Invece Orsato si è dimostrato perfettamente all’altezza della situazione. Impeccabile in occasione della rete annullata degli spagnoli: De Paul, prima di lanciare Griezmann, commette fallo su Galeno. Un altro indizio sulla tranquillità di Orsato ce lo dà lui stesso quando, in occasione dell’ammonizione a Reinildo (Atletico), gli va a dare il cinque mentre il giocatore aveva la mano tesa solo per chiedere scusa…controllo totale del match. In Viktoria-Barça, Petrescu (c’era Di Bello al VAR) assegna un rigore per fallo di Torre su C horý: l’errore è sul provvedimento disciplinare, Torre viene ammonito, ci stava il rosso per DOGSO (il VAR poteva chiamarlo all’OFR).