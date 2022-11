Milan-Salisburgo diretta: le formazioni ufficiali, Pioli sceglie Krunic sulla trequarti

20:20

Milan, due vittorie di fila in Champions mancano da 11 anni

Nell’ultimo match il Milan ha segnato quattro gol in una partita di Champions League per la prima volta dal successo per 4-0 contro l’Arsenal in casa nell’andata degli ottavi di finale del febbraio 2012. I ossoneri potrebbero realizzare almeno quattro gol in due gare di fila nel torneo per la prima volta dal marzo 2004: 4-1 allo Sparta Praga e 4-1 al Deportivo La Coruña. Due successi di fila in Champions mancano invece dall’ottobre 2011.