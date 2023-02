Giroud è l’asso del Milan contro il Tottenham di Conte

MILANO - Il Milan punterà sulla rivalità, ormai di una vita, tra Giroud e il Tottenham per avere la meglio nel doppio confronto in Champions. La punta francese in passato ha vestito la maglia dell’Arsenal prima e del Chelsea poi, affrontando 18 volte gli Spurs. Il bilancio dice 7 vittorie per le squadre in cui ha militato Giroud, 7 sconfitte e quattro pareggi. Tuttavia sono 4 le reti che l’attaccante francese ha siglato al Tottenham, che viene ricordato come un osso duro da marcare. In più c’è sempre stato un forte gradimento di Conte nei confronti della punta del Milan, tanto che l’allenatore pugliese chiese e ottenne il suo acquisto ai tempi dei Blues per averlo con sé, e ci provò successivamente anche quando era sulla panchina dell’Inter.