Borussia Dortmund-Chelsea, dove vederla in tv

Partita: Borussia Dortmund-Chelsea

Orario partita: 21

Canale Tv: Amazon Prime Video

Pay TV Streaming: Amazon Prime Video

Dove e a che ora vedere Borussia Dortmund-Chelsea orari e canali

Borussia Dortmund-Chelsea, match valido per gli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle 21 allo stadio Signal Iduna Park di Dortmund, sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video. In streaming il match sarà visibile su Amazon Prime Video.

Borussia Dortmund-Chelsea in Diretta: la cronaca

Il Borussia Dortmund ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League con il secondo posto ottenuto dietro al Manchester City nel Gruppo G. Nel 2023 i gialloneri hanno vinto 6 partite su 6: 5 in campionato e una nella DFB Pokal. Ottimo momento di forma, dunque, per il Dortmund che in campionato si trova al terzo posto in classifica, a -3 dal Bayern Monaco capolista. Il Chelsea ha chiuso al primo posto il proprio girone in Champions (Gruppo E), davanti al Milan. Nonostante una campagna acquisti faraonica, tra la sessione estiva e quella invernale, i Blues faticano a trovare continuità di rendimento. Nel 2023 il Chelsea di Potter ha vinto solo una partita (1-0 allo Stamford Bridge nel London derby contro il Crystal Palace), ottenendo poi 4 pareggi e 3 sconfitte tra campionato ed FA Cup. In Premier il Chelsea è attualmente al decimo posto con 31 punti raccolti in 22 partite. Qui le probabili formazioni.

Borussia Dortmund-Chelsea: segui la diretta sul nostro sito

