L'incredibile rivelazione di Xavi: "Odio l'inno della Champions". Svelato il motivo

BARCELLONA (SPAGNA) - Il fascino dell'inno della Champions League incanta tanti giocatori e allenatori: uno di questi, Erling Haaland, lo utilizza addittura come sveglia per iniziare le sue giornate. Un inno iconico, che molti apprezzano ma non tutti, compreso Xavi, l'allenatore del Barcellona. Il tecnico blaugrana, 'retrocesso' con il 'suo' Barcellona in Europa League dopo aver chiuso il girone C di Champions League al terzo posto, sfiderà il Manchester United al Camp Nou nell'andata degli spareggi che valgono l'accesso agli ottavi di finale della seconda competizione per club in Europa. Una sfida che, però, sa di grande notte europea. Notte di Champions League...