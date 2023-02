La nuova Champions League, che a partire dal 2024 sarà allargata da 32 a 36 squadre, sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La paytv, secondo indiscrezioni, avrebbe trovato l'accordo per il triennio 2024-27. Tutte le gare, tranne la migliore del mercoledì (che sarà irradiata da Prime Video) saranno trasmesse da Sky, che avrà la facoltà di trasmettere su TV8 la partita in chiaro prevista per ogni giornata, oppure rivendere i diritti a un’altra emittente (Rai o Mediaset).