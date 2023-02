Gotze non vede l'ora di sfidare il Napoli: "Sarà una partita grandiosa"

Mario Gotze ha parlato dopo l'ultima vittoria dell' Eintracht Francoforte in Bundesliga. La squadra tedesca, nella serata di ieri, si è infatti imposta con il risultato di 2-0 sul Werder Brema grazie all'autogol di Friedl e alla rete di Kolo Muani.

Gotze non ha paura del Napoli: "Sarà una partita grandiosa"

Il trequartista tedesco ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco si è espresso così sull'andata degli ottavi di finale di Champions League che andrà in scena il prossimo martedì alle 21: "La vittoria contro il Werder Brema è stata importante. Non abbiamo concesso nulla ai nostri avversari. Sicuramente è un risultato positivo che ci permetterà di preparare al meglio la sfida contro il Napoli. Mi aspetto una partita grandiosa sotto tutti i punti di vista".