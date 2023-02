Napoli, i convocati per l'Eintracht: assenza pesante per Spalletti

Non c'è Giacomo Raspadori nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma marte sera a Francoforte contro l'Eintracht. Annunciata l'assenza dell'ex attaccante del Sassuolo per l'infortunio rimediato una settimana fa in allenamento che lo costringerà a stare fermo per oltre un mese col rientro previsto ad aprile. Nell'elenco nessun'altra sorpresa con tutti i calciatori inseriti in lista a disposizione dell'allenatore del Napoli.