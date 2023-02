Napoli, lungo stop per Raspadori: ecco quando può tornare

Lungo stop per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, come riportano gli esami strumentali a cui si è sottoposto, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane. L'annuncio è arrivato dal Napoli con un comunicato ufficiale dopo l'allenamento mattutino. L'ex attaccante del Sassuolo, out per più di un mese, sarà costretto a saltare diverse partite, sicuramente non ci sarà in quelle del mese di febbraio ma, come specificato dal club azzurro, le prossime settimane saranno decisive quando il giocatore verrà rivalutato.