Napoli, Spalletti show: chiede il pallone e inizia a palleggiare

Show a Castel Volturno. Non per le prodezze di Kvaratskhelia oppure di Osimhen ma per una serie di palleggi di Luciano Spalletti. Svestendo i panni dell'allenatore, tornando per pochi secondi calciatore, il tecnico del Napoli si è divertito col pallone nella seduta di rifinitura alla vigilia della partenza per Francoforte. Martedì l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht. Al Konami Training Center tutti in campo tranne Raspadori che salterà questa e altre partite e ne avrà per più di un mese dopo l'infortunio.