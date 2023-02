Glasner lancia un appello ai tifosi del Napoli. Saranno in migliaia a Francoforte

L'allenatore dell'Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Martedì sera la sua squadra affronterà gli azzurri per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita che si preannuncia divertente e sarà certamente importante con una cornice di pubblico notevole. Ma l'allenatore dei tedeschi si augura che al novantesimo si possa parlare solo di campo e calcio giocato. Per questo ha fatto un appello alle due tifoserie: "Non voglio scontri. Vogliamo una festa di calcio, dev'essere una giornata di calcio pacifica. Voglio entusiasmo, ognuno tifi per il proprio club, ma per favore creiamo una festa entusiasmante".