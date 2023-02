Champions, Shevchenko: "Tottenham difficile, ma il Milan..."

MILANO - Andriy Shevchenko , stella del Milan e dell'Ucraina è voluto intervenire sul match di ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà i rossoneri affrontare a Londra il Tottenham (battuto 1-0 nel primo round a San Siro): "Sarà una trasferta molto difficile perché il Tottenham gioca in casa molto bene. Sarà una partita difficile ma vedo un Milan in crescita che sta portando risultati importanti" dice dall'albergo Gallia di Milano in occasione della serata 'Uniti per l'Ucraina'. "Durante la stagione arrivano sempre momenti di crisi - continua l'ucraino - ma il Milan ne sta uscendo".

"Il Milan ha mostrato grinta"

Dopo la sfida d'andata, Sheva è ottimista: "Ho visto bene il Milan contro il Tottenham, aveva un passo e una grinta diversi, spero trovino risultati con continuità. Al Milan mancherà un po' di esperienza perché da tanto tempo non gioca a questi livelli, ma come milanista spero che sarà competitivo". Infine, la stella rossonera ha voluto fare i complimenti al tecnico Stefano Pioli che oggi ha vinto la Panchina d'oro: "È una cosa giusta, complimenti".

"Ringrazio l'Italia"

"Questa serata di beneficienza attraverso lo sport è pensata per aiutare i bambini ucraini a trovare serenità. Ho visto coi miei occhi, quando sono andato a Irpin, una delle città più distrutte dagli attacchi russi, lo stadio completamente distrutto, e lì ho visto 3-4 bambini giocare a calcio tra i buchi formati dalle bombe", dice Shevchenko. "Penso che lo sport abbia un valore molto importante e una forza molto importante. Negli occhi dei bambini ho visto la speranza di vivere una vita. Attraverso lo sport possiamo dare loro ancora più speranza per lottare e vivere". La stella ucraina, Ambassador dell'evento, ha tenuto a ringraziare il nostro Paese: "Vorrei ringraziare l'Italia e gli italiani per il supporto che avete dato in questi mesi difficili. È già quasi un anno che siamo in guerra con la Russia. Io sono fiero del mio paese che sta difendendo la libertà, il proprio diritto di vivere e di essere liberi. Purtroppo la guerra ha portato tanti disagi, stanno morendo tante persone e soprattutto stanno soffrendo tanti bambini", ha concluso.