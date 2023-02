Liverpool-Real Madrid, dove vederla in tv

LIVERPOOL - All' Anfield il Liverpool di Klopp riceve la visita del Real Madrid di Ancelotti , nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Fischio d'inizio alle 21. Dirige la sfida l'arbitro romeno Kovacs .

Liverpool-Real Madrid, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle 21 all'Anfield e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). In streaming il match sarà visibilesu Sky Go, NOW e Mediaset Infinity+.

Liverpool-Real Madrid in Diretta: la cronaca

Liverpool-Real Madrid sarà il remake della finale di Champions League vinta dai Blancos (1-0, gol di Vinicius) allo Stade de France a Parigi il 28 maggio scorso. Il Liverpool di Klopp ha raggiunto gli ottavi di finale dell'attuale edizione di Champions classificandosi al secondo posto nel proprio girone alle spalle del Napoli. I Reds sono reduci da due vittorie consecutive in Premier, entrambe ottenute per 2-0 contro l'Everton nel derby della Merseyside e, nell'ultima gara a St. James' Park, contro il lanciato Newcastle. Il Real Madrid di Ancelotti, campione d'Europa e del Mondo in carica, ha staccato il pass per gli ottavi chiudendo il proprio girone al primo posto, davanti al Lipsia. I Blancos, distanti 8 punti dalla capolista Barcellona in Liga, sono reduci da quattro vittorie di fila (2 nel Mondiale per club e 2 in campionato). Qui le probabili formazioni.