Napoli, dalla Champions non solo gloria: quanti milioni vale il passaggio ai quarti

NAPOLI - La Champions League è una "grandissima occasione". Così l'ha definita il tecnico Luciano Spalletti alla vigilia dell'andata degli ottavi sul campo dell' Eintracht Francoforte , avversaria di un Napoli che cercherà di approdare per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione europea. E oltre che dal punto di vista sportivo, entrare tra i primi otto club del continente sarebbe un grande risultato anche sotto il profilo economico , con le casse azzurre che fin qui dalla Champions League (considerando anche i bonus risultati, le quote per i pareggi redistribuite e il bonus per la qualificazione agli ottavi) hanno visto già arrivare oltre 67 milioni di euro.

Una pioggia di milioni

Secondo quanto spiega 'Calcio e Finanza', dalla semplice partecipazione al torneo il Napoli ha incassato 15,64 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti 18,2 milioni per il 'ranking storico' e 4 milioni dalla prima parte del 'market pool' (grazie al terzo posto nel passato campionato di Serie A), mentre per la seconda parte (basata sul numero di partite disputate nella corrente edizioni di Champions) si può per ora considerare la cifra minima che è di 4,76 milioni. I 'bonus risultati' poi ammontano a 14 milioni, le 'quote pareggi' a 1,15 milioni e c'è infine la qualificazione agli ottavi che ha portato 9,6 milioni. In totale dunque sono 67,35 fin qui i milioni già incassati dal Napoli, destinati a diventare 77,95 in caso di successo nel doppio confronto con l'Eintracht (con il passaggio ai quarti che garantirebbe altri 10,6 milioni). Senza contare l'incasso da record nella sfida di ritorno in programma il 15 marzo al 'Maradona'...