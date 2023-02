Diretta Spalletti, segui LIVE la conferenza stampa prima di Eintracht-Napoli

Aggiorna

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Un Napoli in forma straordinaria (sette vittoria di fila in campionato e +15 sulla seconda) torna in Champions League per sfidare l'Eintracht Francoforte a domicilio nell'andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti si è resa protagonista di una corsa incredibile ed inaspettata nella massima competizione europea, chiudendo il suo girone al primo posto con 15 punti davanti al Liverpool. Ora per passare ai quarti c'è da superare i tedeschi, vincitore dell'ultima Europa League. Il tecnico azzurro (insieme al capitano Di Lorenzo) risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa (inizio fissato per le ore 18:45) alla vigilia della sfida in programma al 'Deutsche Bank Park'. Segui in diretta le sue parole...

19:35 Di Lorenzo: "Vogliamo i quarti" Parla capitan Giovani Di Lorenzo: "Io terzino 'tuttofare'? Il ruolo si è voluto e poi seguiamo le indicazioni del mister che ci chiede di andare ad occupare gli spazi. La Champions League è difficile, a livello europeo c'è intensità e un livello alto. Paragoni con l'Europeo vinto con l'Italia? L'unità del gruppo". Poi l'analisi sugli avversari e le strategie: "Abbiamo lavorato su diversi aspetti e anche sui calci piazzati. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti e siamoconsapevoli dell'importanza della partita, vogliamo dimostrare anche in Europa le nostre qualità". 19:31 Ecco Spalletti e Di Lorenzo, via alla conferenza Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo sono arrivati in sala stampa: a breve inizierà la conferenza stampa del tecnico e del capitano del Napoli. 19:22 De Laurentiis: "Spalletti sa allenare" In attesa di Spalletti e Di Lorenzo sta parlando Aurelio De Laurentiis con i giornalisti presenti in sala: "Il tifoso non deve pensare perché non sa come stanno le cose. Gioca un calcio virtuale, fa le scommesse ed è giusto che dica 'la qualunque'. Noi invece sappiamo come stanno le cose - ha detto il presidente del Napoli - e io il 30 maggio scorso avevo detto che avremmo lottato per lo scudetto. SPalletti? Noi abbiamo un mister che sa allenare. I giocatori sono tutti concentrati sull'obiettivo e nessuno pensa al mercato. Non c'è un segreto per questo Napoli: noi vogliamo giocare divertendoci". 19:14 Ancora attesa per Spalletti e Di Lorenzo Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo, tecnico e capitano del Napoli, non sono ancora arrivati nella sala stampa del Deutsche Bank Park di Francoforte, dove tra poco parleranno in conferenza (con un po' di ritardo rispetto all'orario fissato a causa di un problema logistico) alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League sul campo dell'Eintracht. 19:04 C'è De Laurentiis in sala stampa In sala stampa è arrivato intanto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che scherza con i giornalisti presenti. 18:53 Attesa per le parole di Spalletti Sale l'attesa per le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che tra poco parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte. 18:39 Eintracht, le parole di Glasner Prima di Luciano Spalletti, alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, ha parlato (insieme al fantasista Mario Gotze) il tecnico dei tedeschi Oliver Glasner: "Studio il Napoli da novembre" ha rivelato, lanciando poi un appello ai tifosi azzurri... (LEGGI TUTTO)

18:29 Lo show di Spalletti nella rifinitura In attesa della sfida di domani Spalletti ha dato spettacolo nella seduta di rifinitura a Castelvolturno, prima della partenza del Napoli per Francoforte: il tecnico si è reso protagonista di un piccolo show in mezzo al campo, giocando e palleggiando con il pallone, con il video che è ben presto divenuto virale. (LEGGI TUTTO)