L'Eintracht pronta a mangiare...una pizza: curiosa vignetta prima del Napoli

L'Eintracht Francoforte è pronto a sfidare il Napoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. C'è grande attesa per una partita molto importante e sentitissima in Germania. Per spezzare la tensione e l'ansia pre-partita, che è soprattutto dei tifosi, il club tedesco ha avuto un'idea: pubblicare una vignetta insolita, curiosa, particolare, per indicare con una metafora la vittoria della formazione di casa.