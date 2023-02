La frase di Capello sul Napoli: "Bravo, ma in Champions c'è una cosa che non devi fare" VIDEO

Puntiglioso e preciso come al solito, anche dopo una partita dominata in un campo tutt'altro che facile come quello di Francoforte. Fabio Capello ai microfoni di Sky ha sottolineato un aspetto della trionfale serata del Napoli di Spalletti che non gli è piaciuto: "Siamo in Champions e certi errori non puoi permetterteli", ha detto l'ex grande allenatore. "Quindi bravissimi a tutti. Fossi in Spalletti negli spogliatoi andrei dal capitano Di Lorenzo a congratularmi ma poi aggiungerei che stasera la squadra ha concesso degli spazi che non deve mai lasciare".