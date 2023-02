Inter-Porto, dove vederla in tv

Partita: Inter-Porto

Orario partita: 21

Canale Tv: Amazon Prime Video

Pay TV Streaming: Amazon Prime Video

Dove e a che ora vedere Inter-Porto orari e canali

Inter-Porto, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle 21 a San Siro e sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video. In streaming il match sarà visibile su Amazon Prime Video.

Inter-Porto in Diretta: la cronaca

Inter e Porto tornano a sfidarsi in Champions League, in un match che mancava dal lontano 2005. L'Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto gli ottavi classificandosi al secondo posto nel proprio girone alle spalle del Bayern Monaco. Nerazzurri reduci dalla vittoria casalinga sull'Udinese in campionato e vogliosi già da stasera di fare un bel passo verso la qualificazione. Il Porto è imbattuto da quattro mesi e viaggia forte anche in campionato (-5 dalla capolista Benfica) e reduce dalla vittoria in casa di un'altra storica rivale come lo Sporting Lisbona dieci giorni fa. Il Porto ha raggiunto gli ottavi, vincendo il gruppo B avendo la meglio su squadre di caratura come Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Qui le probabili formazioni