Liverpool, Carragher durissimo: "Un disastro, è la fine di un'era"

La durissima critica di Carragher

L'ex difensore, colonna del passato dei Reds, ha commentato così la partita contro il Real Madrid di Ancelotti: "Un disastro. Liverpool caotico, imbarazzante: abbiamo cercato giustificazioni per tutta la stagione, motivazioni per cui non stessero andando bene come nelle passate stagioni, ma il secondo tempo è semplicemente un disonore al club. Da inizio stagione la difesa è nel caos, lo scorso anno aveva dei numeri gradiosi. Il centrocampo non ha più energie e la difesa appena esposta crolla. Penso anche alla partita di Joe Gomez. Per carità, abbiamo tutti vissuto brutte serate e non dovrei inferire su qualcuno che sicuramente si starà sentendo malissimo. Però continuiamo a parlare di centrocampisti, ma la verità è che servono difensori! Perché questi, se esposti, non riescono a difendere. È la fine di un'era".