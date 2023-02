LIPSIA (GERMANIA) - Il primo round tra Lipsia e Manchester City finisce in parità, 1-1, e tiene ancora tutto in bilico e completamente aperto il passaggio del turno negli ottavi di Champions, che si deciderà nel match di ritorno da giocare in casa dei Citizens (appuntamento al 14 marzo). Avanti gli ospiti nel primo tempo con Mahrez, che non perdona la leggerezza in fase di costruzione dei tedeschi. Ci pensa Gvardiol nella ripresa a fissare il definitivo 1-1 con un bel colpo di testa.