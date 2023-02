Klopp senza rimedi, il Liverpool non c’è più

LONDRA - Solo 12 mesi fa inseguiva la chimera di un poker senza precedenti, ancora in corsa per una storica quaterna di trofei. Ora, dopo la brutale sconfitta di martedì con il Real, la stagione del Liverpool rischia di chiudersi anzitempo nella più cupa delusione. Difficile, se non proprio impossibile, immaginare come i Reds possano ribaltare la sconfitta di Anfield. Non solo perché fra tre settimane dovranno giocare al Bernabeu, ma soprattutto perché l’andata del confronto con gli uomini di Ancelotti ha evidenziato, in maniera impietosa, tutti i limiti, i difetti, e le attuali debolezze del gruppo di Klopp .

Crisi

La stagione, per altro, era iniziata subito male, con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate di Premier. Era solo il primo campanello d’allarme per Jurgen Klopp, che evidentemente non è stato capace di ripartire dallo slancio della scorsa stagione. Troppi e continui gli errori di Van Dijk e compagni, che strada facendo hanno perso le antiche certezze. Già fuori da entrambe le coppe nazionali, i Reds sono attardati anche in Premier (-19 dalla capolista Arsenal). Ma in questo momento, al di là del ritorno con il Real Madrid, ciò che più preoccupa i tifosi sono le sette lunghezze di svantaggio dal quarto posto (Tottenham). Un gap, almeno sulla carta, non incolmabile, ma anche condiviso con altre tre squadre finora più costanti (Newcastle, Fulham e Brighton).

Ciclo

L’impressione è che la finale di Champions della scorsa stagione (ko a Parigi contro il Real), abbia decretato la fine di un ciclo. Ceduto Mané, smarritosi Diogo Jota, e calato Firmino, a Klopp non può bastare Darwin Nunez, mentre Gakpo non si è ancora ambientato. Anche a centrocampo non mancano le lacune, con Fabinho involuto e Stefan Bajcetic ancora troppo acerbo. Mai, nella sua gloriosa storia europea, il Liverpool aveva subito cinque gol in casa. Il doppio successo su Everton e Newcastle aveva illuso, poi la doccia gelata contro il Real ha risvegliato tutti. Il Liverpool, ora, non c’è più.