Tottenham-Milan, dove vederla in tv

Partita: Tottenham-Milan

Orario partita: 21

Canale Tv: Prime Video

Pay TV Streaming: Prime Video

Tottenham-Milan orari e canali

Tottenham-Milan, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium e sarà trasmesso in diretta su Prime Video.

Dove vedere Tottenham-Milan in diretta TV

Tottenham-Milan sarà visibile su Prime Video e sarà possibile guardare il match in diretta TV scaricando l'app di Amazon Prime Video su Smart TV e su una Console di gioco, oltre che su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Tottenham-Milan dove vederla in streaming

La partita di Champions League tra Tottenham e Milan sarà visibile su Prime Video, scaricando l'app Amazon Prime Video.

Tottenham-Milan in Diretta: la cronaca

La rete di Brahim Diaz all'andata a San Siro, dà speranze ai rossoneri di Pioli, che sono reduci dalla sconfitta in campionato in casa della Fiorentina: l'ultima volta che il Milan si è qualificato per gli ottavi di finale risale alla stagione 2011/12, quando è stato eliminato, poi, dal Barcellona al Camp Nou. Il Tottenham invece è reduce dal ko contro il Wolverhampton, subendo la rete finale di Traoré.Qui le probabili formazioni.

