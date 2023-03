L'incredibile messaggio di Sergio Ramos che fa infuriare i tifosi del Psg

PARIGI (FRANCIA) - Finisce agli ottavi di finale l'avventura del Paris Saint-Germain in Champions League: il club francese alza bandiera bianca contro il Bayern Monaco e incassa un'altra eliminazione anticipata. Uno smacco per una società che vuole coronare il sogno di raggiungere il trono d'Europa. Non è bastata neanche la grande esperienza di Sergio Ramos, che ha vinto per quattro volte la Champions League con la maglia del Real Madrid, per invertire la rotta. Proprio il difensore spagnolo non è riuscito a nascondere la propria delusione per l'eliminazione.