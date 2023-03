Paura Messi, un tifoso invade il campo e...: retroscena Bayern-Psg

MONACO - Oltre al danno della cocente eliminazione dalla Champions League, Messi ha rischiato anche la beffa nella notte europea finita in disfatta per il Psg a Monaco contro il Bayern, capace di incrementare l'1-0 dell'andata vincendo 2-0 anche al ritorno. Ci è mancato veramente poco, la serata di Leo poteva trasformarsi in un incubo. Il brivido è arrivato alla fine del match quando un tifoso ha fatto invasione di campo e a pochi passi dall'argentino è scivolato, rischiando di falciarlo. L'invasore è stato braccato da alcuni steward e uno di loro ha colpito la gamba di Messi mentre tentava il placcaggio. Una smorfia di dolore s'è palesata sul volto del campione del Psg, che poi si è allontanato senza ripercussioni.