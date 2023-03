Il Psg butta i soldi e incolpano Verratti

È un tiro al bersaglio e non poteva essere altrimenti dopo l’imbarazzante prova contro il Bayern . Tutti colpevoli, anche gli assenti. Ma chi c’era in campo, inevitabilmente, è stato criticato più degli altri. Se l’anno scorso, dopo il crollo contro il Real Madrid, Donnarumma era stato tra i più bersagliati, quest’anno è capitato invece all’altro azzurro Verratti esser preso di mira . Daniel Riolo, tra i più rumorosi giornalisti francesi, c’è andato giù pesante con l’abruzzese parlando durante il suo programma su Rmc Sport: «Lo dico da anni, è un giocatore da strada. Tornasse a Pescara a mangiare gli arrosticini e a giocare con i suoi amici. Io non lo schiererei nemmeno nella squadra di mio figlio». L’errore sul primo gol di Choupo-Moting è stato oggettivamente evidente quanto decisivo, ma il Psg in due partite non ha fatto neanche un gol e non può essere solo colpa di Verratti. Galtier dovrebbe finire la stagione sulla panchina , ma i nomi per la successione già si fanno da tempo. Zidane , personaggio ingombrante, rischia di oscurare Luis Campos , l’uomo mercato del Psg che però ha fatto una campagna acquisti rivelatasi del tutto sbagliata, lasciando la squadra corta sia in difesa che in attacco. Il ritorno di Tuchel è un’altra suggestione , ma a luglio potrebbero liberarsi diversi allenatori top in giro per l’Europa.

Un miliardo per niente

Da quando è arrivata (2011/2012) ha speso più di un miliardo e mezzo di euro in operazioni di mercato, ne ha incassati poco più di 500 e ha un bilancio in negativo di più di un miliardo. Per vincere 8, probabilmente 9 Ligue 1, ma non per raggiungere quell’obiettivo che la Qatar Sports Investments si era prefissata: portare il Psg sul tetto d’Europa. Il massimo che hanno raggiunto è la finale del 2020, decisa da un gol di un ragazzo cresciuto nel club e lasciato partire a zero (Coman). La semifinale del 2021 è il secondo punto più alto, ma da due anni il Psg va fuori già agli ottavi e nell’ultima occasione, oltre a Coman, anche un altro ex panchinaro parigino come Choupo-Moting è andato in gol, ma con la maglia del Bayern. Comprare le stelle non è servito e nemmeno portare a Parigi quello che da molti è considerato il miglior allenatore francese dopo Zidane. Il nome del prossimo tecnico, ma più in generaale i programmi del club saranno decisivi anche nel convincere Messi a rinnovare e Mbappé a non dire più frasi del tipo «se avessi inseguito la Champions, sarei andato lontano da Parigi». Sul mercato, non basterà l’arrivo di Skriniar a risolvere i problemi di una squadra che ancora una volta ha deluso le aspettative. In estate la dirigenza aveva accontentato le richieste della parte più calda del tifo parigino: meno stelle, più giocatori francesi o “affamati” come Vitinha, Fabian Ruiz o Ekitike. L’impressione, dopo l’ennesimo flop, è che a Parigi non sappiano più che pesci prendere.