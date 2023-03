Porto-Inter, dove vederla in tv

Partita: Porto-Inter

Orario partita: 21

Canale Tv: Canale 5, Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare)

Pay TV Streaming: Sky Go, NOW, Infinity, sito Sport Mediaset

Porto-Inter orari e canali

Porto-Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Estadio do Dragao di Porto e sarà trasmesso in diretta su Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellitare), Sky Sport 4K (213 del satellitare).

Dove vedere Porto-Inter in diretta TV

La sfida tra Porto e Inter sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, ma sarà in diretta tv anche su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satelliare) e Sky Sport 4K (canale 213).

Porto-Inter dove vederla in streaming

Coloro i quali possiedono un abbonamento Sky la partita Porto-Inter sarà visibile anche in streaming su Sky Go. Basta scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale da pc e notebook. Fare il login con l'ID Sky e selezionare il canale dal palinsesto. In alternativa, il match sarà visibile anche sul sito di Sport Mediaset e Mediaset Infinity. Il match sarà anche acquistabile su NOW.

Porto-Inter in Diretta: la cronaca

Il primo round è andato all'Inter di Simone Inzaghi, che all'andata a San Siro ha battuto il Porto di Sergio Conceicao 1-0 con gol di Lukaku. Nel 2005 sorrisero i nerazzurri agli ottavi contro i portoghesi: 1-1 al Dragao, 3-1 a San Siro nel ritorno. Le due squadre si incontrarono nuovamente pochi mesi dopo in occasione dei due match del Girone H di Champions League. Il Porto si impose 2-0 all'andata, mentre l'inter vinse 2-1 al ritorno. Qui le probabili formazioni.

Porto-Inter, segui la diretta sul nostro sito

