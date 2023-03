Intollerabile Ceferin: lasci stare Napoli e ci parli della vergogna di Oporto

Alexsander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha tuonato: "Vietare Napoli-Eintracht Francoforte ai tifosi tedeschi è una situazione intollerabile e una decisione sbagliata. Se dovesse succedere qualcosa del genere - ha detto alla tv tedesca - allora i club non giocherebbero nelle città che hanno disposto questi provvedimenti, è inaccettabile che le autorità italiane decidano semplicemente per il divieto ai tifosi. L'Uefa si è unita all'azione legale intentata dall'Eintracht Francoforte". Eh? Intollerabile? Inaccettabile che le autorità italiane decidano "semplicemente" per il divieto ai tifosi. Qui di intollerabile c'è la presa di posizione del capo del calcio europeo.

Ceferin, guardi Napoli Ma dove vive Ceferin? Ma le legge le cronache di queste ore in arrivo da Napoli dove i gentiluomini tedeschi si stanno distinguendo per l'eleganza e la civiltà del loro comportamento? Ma chi si crede di essere Ceferin? Il nuovo ministro degli interni italiano, il prefetto o il questore di Napoli? E come mai non ha speso una parola per ricordare ciò che accadde all'andata a Francoforte, con la caccia ai tifosi napoletani scatenata dai gentiluomini di cui sopra, arrestati a decine dalla polizia tedesca, non da quella italiana?

Vergogna a Oporto E perché Ceferin non ha detto nulla sulla vergogna di Oporto, dove, ieri sera, mille tifosi interisti, fra i quali bambini e famiglie, in possesso di regolare biglietto acquistato anche sul sito del Porto, hanno subito un trattamento scandaloso? Con il pretesto delle ragioni di sicurezza, sono stati "imprigionati" all'uscita dalla metropolitana, all'esterno dello stadio Do Dragao, in una calca tremenda che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Ma Ceferin ha dimenticato che cosa accadde a Parigi, il 28 maggio 2022, ai tifosi del Liverpool lì convenuti per assistere alla finale di Champions con il Real Madrid? Partita iniziata con 40 minuti di ritardo a causa dei problemi di ordine pubblico, centinaia di fan costretti a interminabili code, intere famiglie sotto il tiro dei lacrimogeni o vittime di rapine, un disastro organizzativo totale. Al punto che un rapporto indipendente commissionato dall'UEFA aveva concluso che soltanto la calma dei tifosi del Liverpool aveva impedito una “catastrofe mortale di massa”. Al punto che l'8 marzo scorso, l'Uefa ha comunicato: rimborserà 19.618 biglietti al Liverpool. Il club inglese, a sua volta, risarcirà i propri tifosi. E' auspicabile che l'organizzazione di Ceferin faccia lo stesso con i tifosi interisti. Se ciò non avvenisse, questo sì sarebbe intollerabile.

