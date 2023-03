Klopp terrorizza i tifosi: il gesto prima di uscire dalla Champions è senza senso

MADRID - Con la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid al Bernabeu, il Liverpool è stato eliminato agli ottavi di Champions League. Un'eliminazione quasi scontata dopo il pesante risultato dell'andata (5-2 ad Anfield), impossibile da recuperare per gli uomini di Klopp contro i Blancos di Ancelotti. A far discutere i tifosi dei Reds è stata anche un'immagine diventata virale del loro tecnico.