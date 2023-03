Real Madrid, che classe: il gesto di fair play al Liverpool è da applausi

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid accede ai quarti di finale di Champions League . I 'Blancos' campioni d'Europa in carica hanno eliminato il Liverpool di Jurgen Klopp , ipotecando la qualificazione nel match di andata, ad ' Anfield ', con un perentorio 5-2 . La partita di ritorno, giocata ieri, ha visto prevalere ancora una volta il Real Madrid con la rete di Benzema ma la serata del 'Bernabeu' sarà ricordata per l'emozionante post partita. Un terzo tempo stile rugby quasi inusuale per il mondo del calcio.

Il Bernabeu rende omaggio ai Reds

Al termine del match del 'Bernabeu', gli altoparlanti dello stadio spagnolo diffondono lo storico e iconico inno dei Reds, "You'll never walk alone", facendo emozionare i tifosi del Liverpool nel settore ospiti: nasce una standing ovation dei fan inglesi che si alzano in piedi e applaudono il pubblico spagnolo per diversi minuti. Un omaggio sentito che il Madrid ha voluto ricambiare dopo la meravigliosa cortesia dei Reds: nella partita di andata ad Anfield Road è stata infatti deposta una corona di fiori in memoria di Amancio Amaro Varela, leggenda dei blancos tra gli anni '60 e '70, mancata all'età di 83 anni.

Ancelotti e Klopp, che emozione

"Il tributo al Liverpool è stato molto bello perché si tratta un club di gentiluomini", dichiara Carlo Ancelotti a Movistar nel post partita. "La devozione mostrata dal Liverpool per la memoria di Amancio all'andata è stata molto toccante e per questo era giusto dedicare loro un'attenzione di pari valore". Gli fa eco il tecnico degli inglesi, Jurgen Klopp: "Quello del Bernabeu è stato un gesto molto carino".