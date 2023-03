Champions League, le partite dei quarti trasmesse su Prime Video

Tutto pronto per le sfide dei quarti di finale di Champions League. Noti gli accoppiamenti non resta che vivere l'attesa per le quattro partite con tre italiane coinvolte e subito il derby tra Napoli e Milan. Una delle curiosità dei tifosi è scoprire quando le partite verranno trasmesse su Prime Video. In diretta esclusiva ci saranno due delle quattro sfide: il match d'andata tra gli azzurri e i rossoneri a San Siro in programma il 12 aprile e poi Inter-Benfica il 19 aprile per il ritorno dei quarti.