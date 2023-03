Diretta Sorteggio Champions League, scopri le avversarie di Napoli, Inter e Milan LIVE

Aggiorna

NYON (SVIZZERA) - Ci siamo, oggi (venerdì 17 marzo) alle 12 a Nyon, in Svizzera, andranno in scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League e Inter, Milan e Napoli scopriranno le loro avversarie. Per la prima volta dalla stagione 2005-2006 tre squadre italiane arrivano tra le migliori otto del torneo: i nerazzurri hanno eliminato il Porto, i rossoneri il Tottenham di Conte, mentre gli azzurri di Spalletti hanno superato l'ostacolo Eintracht. Segui in diretta tutta la cerimonia.

12:30 Zanetti: "Col Benfica ce la giochiamo" Le parole di Zanetti a Sky dopo il sorteggio: "È sempre bello essere qui. È stato un sorteggio importante, il Benfica è una squadra all'altezza della Champions e saranno due partite complicate, ma a questo punto sono tutte difficili. Per il calcio italiano è un passaggio fondamentale, noi siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia e speriamo di poter essere all’altezza. Di nuovo contro il Benfica come la Grande Inter, speriamo di onorare la sfida al meglio. Assenza Otamendi nella prima partita? È stato uno dei migliori in assoluto nel Mondiale, questo per loro è una perdita importante e per noi può essere un vantaggio. Ma ne hanno altri che possono inventarsi la giocata, ma noi ce la giochiamo". 12:23 Il quadro completo dei quarti MILAN-NAPOLI BENFICA-INTER REAL MADRID-CHELSEA MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO 12:20 La griglia delle semifinali: altro derby italiano? Vincente Milan-Napoli vs vincente Inter-Benfica Vincente Real Madrid-Chelsea vs vincente Manchester City-Bayern Monaco 12:17 Milan-Napoli e City-Bayern! Derby italiano tra Milan e Napoli e super match Manchester City-Bayern Monaco. 12:16 Seconda sfida: Inter-Benfica Sarà Inter contro Benfica. Evitato il derby italiano con Milan o Napoli. 12:15 Primo incrocio Real Madrid-Chelsea La prima sfida sorteggiata è Real Madrid-Chelsea. 12:11 Entra anche Patrick Kluivert Patrick Kluivert, padre di Justin, ex Roma, si aggiunge ad Altintop nella cerimonia: anche lui sorteggerà le squadre. Vinse la Champions con l'Ajax nel 1995 contro il Milan. 12:08 Pescherà Altintop Sarà l'ex Bayern Monaco e Real Madrid Hamit Altintop a pescare le palline dalle urne. Il turco, rappresentante anche del dolore che la Turchia sta vivendo per il terribile terremoto, sarà ambasciatore alla finale. 12:05 Presentazione delle qualificate Scorrono le immagini dei gol delle squadre che si sono qualificate ai quarti. 12:00 Comincia la cerimonia Si parte, inizia la cerimonia a Nyon. Tra poco cominceranno i sorteggi e verranno svelati gli accoppiamenti per i quarti. Inter, Milan e Napoli aspettano di conoscere le loro avversarie. 11:45 Tutto pronto a Nyon Sale l'attesa per il sorteggio di Champions League. A Nyon è tutto pronto, tra quindici minuti la cerimonia prenderà il via. 11:30 La regola che riguarda Milan e Inter "AC Milan e FC Internazionale Milano, che condividono entrambe lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare la stessa sera, né in casa nelle 24 ore. Se entrambe le squadre dovessero essere sorteggiate con la stessa sequenza (andata o ritorno in casa), il Milan, essendo campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dagli avversari di una delle due squadre. Pertanto, la partita che coinvolge il Milan non sarà invertita", questo il comunicato Uefa. 11:20 Dove si giocherà la finale La finale di Champions League 2022/23 si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, teatro della storica rimonta del Liverpool contro il Milan nella finale del 2005. 11:10 Possibile derby tra italiane Il sorteggio è aperto. Non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra connazionali o squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi. Dunque Inter, Milan e Napoli potranno incrociarsi nei quarti. 11:00 Date e regolamento Le gare di andata dei quarti sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno si disputerà il 18 e 19 aprile. Le semifinali si svolgeranno il 9/10 e il 16/17 maggio e porteranno alla finale di sabato 10 giugno. Nella fase a eliminazione diretta non vale la regola dei gol in trasferta, abolita all'inizio della stagione 2021/22. Gli incontri in parità proseguiranno ai tempi supplementari e ai rigori indipendentemente dal risultato complessivo. 10:50 Sorteggio Napoli, cosa pensano i tifosi A Napoli è già scattato il "toto nome" relativo alla squadra che i tifosi azzurri preferiscono che esca dall'urna di Nyon. LEGGI TUTTO

10:45 Le squadre ai quarti Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale: Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Milan (ITA)

Napoli (ITA)

Real Madrid (SPA) 10:35 Vota il sondaggio Un derby tutto italiano con Inter o Milan oppure una big europea: quale sarà l'avversaria del Napoli ai quarti di Champions League? Tifosi azzurri, votate: chi vorreste affrontare? VOTA IL SONDAGGIO 10:30 Dove vedere il sorteggio in tv e streaming Il sorteggio si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e prenderà il via dalle ore 12. Verrà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com e in chiaro su Canale 20 di Mediaset. Sarà seguito in diretta anche su Sky e in streaming su NOW e Amazon Prime Video. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale. Nyon, Svizzera

