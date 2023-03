Diretta sorteggio Conference League: Lech-Poznan-Fiorentina ai quarti! LIVE

NYON (SVIZZERA) - L'urna di Nyon (Svizzera) svela gli accoppiamenti per i quarti di finale di Conference League . La squadra di Vincenzo Italiano pesca il Lech Poznan . I viola giocheranno la gara d'andata in trasferta, ritorno al Franchi. Il West Ham affronterà il Gent , l' Az Alkmaar trova l' Anderlecht . Il Nizza sarà l'avversario del Basilea . Segui in diretta tutta la cerimonia.

14:46

Lech Poznan, storica prima volta

Il Lech Poznan, per la prima volta nella sua storia, disputerà i quarti di finale di una competizione UEFA.

14:40

Fiorentina, i precedenti contro le squadre polacche

Nei sei precedenti contro club polacchi in competizioni europee la Fiorentina ne ha vinto quattro, con un pareggio e una sconfitta. Gli ultimi due incroci sono arrivati proprio contro il Lech Poznan nella fase a gironi dell'Europa League 2015/16. Nella gara d'andata vinsero i polacchi 2-1 al Franchi, 2-0 viola al ritorno in Polonia.

14:21

Il quadro completo dei quarti

LECH POZNAN-FIORENTINA

GENT-WEST HAM

AZ ALKMAAR-ANDERLECHT

BASILEA-NIZZA

14:19

Sorteggio per la finale

La Fiorentina, in caso di approdo, finale giocherà formalmente in casa. Questo comporta la possibilità per la squadra di Italiano di mantenere la maglia home.

14:17

Il sorteggio delle semifinali

Vincente Lech Poznan-Fiorentina vs vincente Basilea-Nizza

Vincente Gent-West Ham vs vincente Az Alkmaar-Anderlecht

14:15

Il Basilea affronta il Nizza

Il Basilea di Calafiori pesca il Nizza. Questo è il quarto accoppiamento.

14:13

Az Alkmaar-Anderlecht il terzo accoppiamento

Gli olandesi dell'Az Alkmaar, che hanno eliminato la Lazio di Sarri, affronteranno l'Anderlecht.

14:12

Secondo incrocio Gent-West Ham

Il West Ham affronta il Gent.

14:11

Primo incrocio Lech Poznan-Fiorentina!

La Fiorentina pesca i polacchi del Lech Poznan. I viola cominceranno la gara d'andata in trasferta. Ritorno al Franchi.

14:07

Pescherà Smicer

Sarà l'ex Liverpool Vladimir Smicer a pescare le palline dalle urne. L'ex centrocampista ceco realizzò la seconda delle tre reti che hanno consentito al Liverpool di rimontare il Milan nella finale di Champions League 2004-2005.

14:03

Presentazione delle qualificate

Scorrono le immagini dei gol delle squadre che si sono qualificate ai quarti.





14:00

Comincia la cerimonia

Si parte, inizia la cerimonia a Nyon. Tra poco cominceranno i sorteggi e verranno svelati gli accoppiamenti per i quarti. La Fiorentina aspetta di conoscere la sua avversaria.

13:45

Tutto pronto a Nyon

Sale l'attesa per il sorteggio di Conference League. A Nyon è tutto pronto, tra quindici minuti la cerimonia prenderà il via.

13:30

Il percorso della Fiorentina in Conference League

La Fiorentina di Italiano si è classificata seconda alle spalle del Basaksehir, entrambe con 13 punti, nel Gruppo A di Conference League. Ai playoff i viola hanno superato l'ostacolo Braga vincendo sia l'andata (4-0 in Portogallo) che il ritorno (3-2 al Franchi). Negli ottavi la Fiorentina ha affrontato i turchi del Sivasspor. Anche qui due vittorie per Cabral e compani: 1-0 a Firenze e 4-1 a Sivas. Tra poco più di mezz'ora sapremo quale sarà l'avversaria della Fiorentina nei quarti di finale.

13:05

Il calendario verso la finale di Conference League

L'andata dei quarti di finale di Conference League si giocherà il 13 aprile 2023, il ritorno il 20 aprile 2023. Semifinali: andata l'11 maggio 2023, ritorno il 18 maggio 2023. La finale si disputerà il 7 giugno 2023.

12:54

Dove si giocherà la finale

La finale 2022/2023 della Conference League si giocherà mercoledì 7 giugno 2023 alla 'Eden Arena' di Praga, in Repubblica Ceca. Lo stadio, inaugurato nel 2008, ospita le gare casalinghe dello Slavia Praga e vanta una capienza di 20.800 posti. Nel 2013 è stato teatro della finale della Supercoppa Europea vinta dal Bayern ai rigori contro il Chelsea. La squadra vincitrice si qualificherà di diritto alla prossima edizione dell'Europa League, se non qualificata già attraverso il rispettivo campionato nazionale.

12:47

Le squadre qualificate per i quarti

FIORENTINA

Gent

AZ Alkmaar

West Ham

Lech Poznan

Basilea

Nizza

Anderlecht

12:45

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di Conference League sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky alle ore 14. Nel primo caso basterà accedere all'app su smart tv, tablet, cellulare, console per videogiochi (Playstation e Xbox) o dal sito ufficiale web ufficiale su pc e notebook. Su Sky si potrà seguire il sorteggio grazie a Sky Sport 24 al canale 200 in streaming grazie a Sky Go utilizzando l'app su pc, cellulare o tablet. Sarà possibile anche seguire il sorteggio in chiaro e gratis per tutti grazie al sito ufficiale dell'UEFA e UEFA.TV

