Diretta Sorteggio Europa League, scopri le avversarie di Roma e Juve: segui il LIVE

12:30

La Roma è la squadra che tira di più

Tra tutte le formazioni qualificate per i quarti di finale dell’Europa League, la Roma di Mourinho è la squadra che ha effettuato maggiori conclusioni a rete: i giallorossi guidano la speciale classifica con 137 tiri in porta davanti al Manchester United (128) e al Feyenoord (118).

12:20

Dove si giocherà la finale

La finale di Europa League 2022/23 si disputerà il 311 maggio 2023 alla Puskàs Arena di Budapest, in Ungheria.

12:10

Date e regolamento

Le gare di andata dei quarti sono in programma giovedì 13 aprile, mentre il ritorno si disputerà il 20 aprile. La semifinale do andata si svolgerà l’11 maggio 2023, quella di ritorno è in programma il 18 maggio 2023 e porteranno alla finale del 31 maggio 2023. Nella fase a eliminazione diretta non vale la regola dei gol in trasferta, abolita all'inizio della stagione 2021/22. Gli incontri in parità proseguiranno ai tempi supplementari e ai rigori indipendentemente dal risultato complessivo.

12:00

Le squadre ai quarti

Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale:

Bayer Leverkusen (GER)

Feyenoord (OLA)

Juventus (ITA)

Roma (ITA)

Manchester United (ENG)

Siviglia (SPA)

Sporting Lisbona (POR)

Union SG (BEL)

11:50

Derby possibili

Il sorteggio è aperto. Non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra connazionali o squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi. Dunque Roma e Juventus potrebbero incrociarsi nei quarti.

11:40

Sorteggio Roma, cosa pensano i tifosi

Nella capitale è già febbre da Europa League. I giallorossi rischiano di affrontare un derby tutto italiano con la Juventus, ma ci sono anche altre avversarie molto ostiche. Ecco quale squadra preferirebbero incontrate i tifosi della Roma nei quarti di Europa League. Leggi tutto.

11:30

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle ore 13 e sarà possibile seguirla in diretta su Dazn, su Sky e in streaming su Sky Go, Now Tv e in chiaro su Uefa.com. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale.