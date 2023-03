Stadio Roma, il sindaco Gualtieri: "Scadenze rispettate, sono fiducioso"

Le parole del primo cittadino

"Adesso siamo in un passaggio molto importante perché la parola è all'aula - ha detto il primo cittadino ai microfoni di 'Radio New Sound Level' -, l'assemblea capitolina naturalmente deve valutare il progetto e poi esprimersi, noi siamo fiduciosi che confermerà la nostra decisione di giunta cioè che c'è un pubblico interesse e che è un bel il progetto, utile a tutta la città non solo alla AS Roma e ai suoi tifosi - ha aggiunto Gualtieri -. Naturalmente poi ci sono delle prescrizioni da rispettare per valorizzarlo ancora di più anche dal punto di vista del traffico e della mobilità . È un progetto bello anche perché è green, che punta non a fare cubature aggiuntive ma a realizzare un parco e anche una riqualificazione di un quadrante. Noi adesso siamo in un passaggio, la strada sarà percorsa di tanti passaggi importanti, ma la cosa importante è che stiamo andando avanti secondo la tabella di marcia".