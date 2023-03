Feyenoord-Roma: quanto costa l'areo, come arrivare allo stadio: le info utili per la trasferta

Feyenoord-Roma, andata dei quarti di Europa League, si giocherà in Olanda il 13 aprile. Lo stadio di Rotterdam, per tutti il de Kuip, cioè "La Vasca", ha oltre 51mila posti a sedere.

Feyenoord-Roma, come arrivare a Rotterdam

Oltre ai charter che verranno naturalmente fatti da e per i tifosi, per arrivare a Rotterdam si deve, da Roma, fare scalo a Amsterdam o Eindhoven. Oppure prendere l'unico volo disponibile il giorno della partita: parte da Fiumicino alle 09:55, arriva in Olanda alle 12:15. Al momento costa circa 300 euro. Altrimenti, il mercoledì, non ci sono voli diretti, ma solo con scalo, a cui poi va aggiunta un'ora e più di treno per arrivare in città.

Feyenoord-Roma, dove si trova lo stadio

Lo stadio de Kuip si trova sulla banchina sud del fiume Meuse, appena a poche centinaia di metri dall'acqua ed a circa 4.5 km dal centro città mentre la stazione ferroviaria principale dista a 5.5 km. Ci si può arrivare in auto, con l'autostrada A16, in tram dalla stazione o anche con delle navette treno speciali sempre dalla stazione principale. Nei prossimi giorni, come sempre, la Roma comunicherà il miglior modo per arrivare allo stadio considerando la massima allerta per l'ordine pubblico.