Manchester City-Bayern Monaco dove vederla in tv

Manchester City-Bayern Monaco, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma allo stadio City of Manchester di Manchester e sarà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity e Sky.

Manchester City-Bayern Monaco, sarà trasmesso da Mediaset Infinity (abbonati) e Sky, ai seguenti canali: Sky Sport (numero 253), Sky Sport Football (203).

La partita tra Manchester City e Bayern Monaco di Champions League sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go a loro dedicato; un'altra opzione è la piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di un abbonamento. Gratuitamente, lo streaming di Manchester City-Bayern Monaco sarà disponibile su Mediaset Infinity, raggiungibile tramite app e sito: basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento in diretta.

Manchester City e Bayern Monaco si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Sarà il settimo incontro tra Manchester City e Bayern Monaco in competizioni europee, con le due squadre che hanno alternato una vittoria a testa nelle sei sfide precedenti (tre ciascuna), tutte in Champions League. Agli ottavi di finale il City ha avuto la meglio sul Lipsia, mentre il Bayern Monaco ha superato il Psg.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Joao Cancelo; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Muller. Allenatore: Tuchel.

ARBITRO: Manzano (Spa).

ASSISTENTI: Barbero e Nevado (Spa).

IV UOMO: Josè Luis Munuera Montero (Spa).

VAR: Juan Martinez Munuera (Spa).

AVAR: Hernandez (Spa).

