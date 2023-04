Diretta Manchester City-Bayern Monaco 3-0: ora LIVE la partita di oggi

MANCHESTER - Il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Bayern di Thomas Tuchel: la supersfida tra titani è valida come gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. La sfida è diretta dall'arbitro spagnolo Manzano.

22:50

Finisce la partita

Termina qui: arriva il triplice fischio di GIl Manzano. Il Manchester City si aggiudica il primo round con il Bayern Monaco per 3-0. A segno Rodri, Bernardo Silva e Haaland

22:47

Segnalati 3' di recupero

Si continuerà a giocare per altri 3': ultime speranze per il Bayern di ridurre il passivo

22:45

City ancora vicino al quarto gol

Su calcio d'angolo di Alvarez, grande stacco di testa Rodri, ancora un ottimo riflesso di Sommer che toglie il pallone dalla rete con un grande intervento. Ammonito Pavard

22:41

Il City sfiora il poker con Alvarez

Grealish tocca per Alvarez (ottimo il suo impatto sulla gara) che dal limite dell'area ci prova con il destro: palla di un soffio a lato

22:38

Due cambi per il Bayern

Nel Bayern Muller rileva Gnabry, Cancelo prende il posto di Davies

22:36

Haaland si unisce alla festa City: 3-0

Il tris arriva al 31' della ripresa: Alvarez la mette sul secondo palo per Stones che fa sponda per Haaland che con una conclusione di destro di prima intenzione batte da distanza ravvicinata Sommer: 3-0

22:34

City vicino al tris, Sommer salva tutto

In area di rigore avversaria, buon movimento di Gundogan che serve Alvarez che mira al palo più lontano, Sommer si allunga e salva

22:28

Il City raddoppia con Bernardo Silva

Arriva il raddoppio del City: Gralisch soffia la sfera a Upamecano e serve di tacco Haaland che cross sul secondo palo dove Bernardo Silva, di testa, batte Sommer, 2-0

22:26

Cambio City: Alvarez per De Bruyne

La sfida perde uno dei protagonisti: De Bruyne, che poco prima aveva accusato un problema fisico, lascia il campo a favore di Julian Alvarez. Cambio anche sul fronte Bayern: Mané rileva Musiala

22:16

La replica del City: Akè e Ruben Dias sfiorano il raddoppio

Il Manchester City non ci sta a farsi chiudere dal Bayern e al 12' ci prova con Akè che, servito da Grealish di tacco, impegna Sommer in angolo. Nell'azione successiva, De Bruyne pennella per Ruben Dias che controlla di petto e scaglia nello specchio, trovando un super intervento di Sommer

22:13

Bayern a un passo dal pari: Ruben Dias salva sulla linea

La pressione del Bayern sta diventando asfissiante: su un corner di Sané, De Ligt salta più in alto di tutti, ma Akè riesce a respingere. L'azione prosegue, arriva il tentativo di Coman, ma Ruben Silva sulla linea respinge il pallone

22:12

Sanè-Ederson, si ripete il duello

Ancora una volta il Bayern va alla conclusione con Sané: ancora una volta il portiere Ederson si fa trovare pronto allungandosi e neutralizzando

22:11

Il City torna a provarci

Un qui pro quo Upamecano-Sommer innesce il pericolo: ci provano Grealish e Haaland senza fortuna

22:06

Bayern pericoloso

Il Bayern sembra aver iniziato la ripresa intenzionato a trovare la rete del pareggio: è ancora Sané a provarci, sfruttando l'imbucata di Goretzka, con un tiro a incrociare sul quale Ederson si supera e salva tutto

22:05

Subito Sané!

La ripresa parte come era terminata la prima frazione: conclusione da fuori area di Sané, Ederson risponde presente. Poco dopo primi gialli dell'incontro: ammoniti Bernardo Silva e Davies

22:04

Inizia la ripresa

Le squadre sono rientrate in campo: ancora 45' più recupero per questo quarto di finale. Palla al Bayern, nessun cambio tra i 22

21:49

Termina il primo tempo

L'arbitro spagnolo GIl Manzano dice che per il primo tempo basta così: duplice fischio e squadre negli spogliatoi

21:48

Ci prova Sané

Conclusione da fuori area di Sanè, con un mancino dai 25 metri che si spegne a lato

21:47

Concessi 2' di recupero

L'arbitro Gil Manzano concede due minuti di recupero

21:42

Gioco fermo, De Ligt si fa male

Gioco fermo per qualche istante: De Ligt ricandendo si fa male a una caviglia, poi torna regolarmente in campo

21:36

City vicino al raddoppio

Bernardo Silva al cross, Sommer smanaccia, il pallone arriva a Gundogan che ci prova appostato sul secondo palo, ma Sommer salva tutto

21:29

City in vantaggio

Bernardo Silva serve al limite Rodri che dapprima rientra sul sinistro, poi lascia partire una conclusione a girare che batte Sommer, 1-0

21:22

Occasione City

L'azione parte da Gundogan che serve Grealish il quale a sua volta scarica sulla sinistra per Haaland: conclusione dal limite bloccata da Sommer

21:21

Ci prova Musiala

Sané serve Musiala che tenta una conclusione potenzialmente insidiosa che viene murata

21:17

Rischio per il Bayern

Rischia grosso il Bayern sul retropassaggio di Upamecano: Haaland pressa Sommar toccandone anche il rinvio, senza riuscire a indirizzarlo in rete

21:12

Si fa vedere anche il Bayern

Si fa vivo anche il Bayern: conclusione a incrociare di Davies, palla out, non di poco, sul mancino da fuori area

21:06

Subito Haaland

Arriva la prima conclusione del match: De Bruyne serve Haaland che, anticipato Upamecano, conclide alto

21:00

Inizia la partita

L'arbitro spagnolo Manzano dà il fischio d'inizio: inizia Manchester City-Bayern Monaco: è il City a giocare il primo pallone

20:00

Formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola. A disp.: Ortega, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, S. Gomez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich; Sané, Goretzka, Musiala, Coman; Gnabry. All. Tuchel. A disp.: Ulreich, Schnek, Mané, Sarr, Cancelo, Blind, Mullr, Gravenberch, Tel, Mazraoui, Stanisic

20:29

Dichiarazioni pre-partita

Guardiola: "Serve la partita perfetta. Il resto della stagione non conta niente, è importante quella di oggi? Bernardo e Mahrez? Entrambi sono fantastici, ho scelto Bernardo per le sue intuizioni". Tuchel: "Ho dormito bene, poi ti svegli, esamini le opzioni e prendi le decisioni, che quando hai una squadra di questo livello sono difficili. Fa parte del lavoro, è importante che tutti lo accettino".

19:45

I precedenti

Settima sfida europea tra Manchester City e Bayern Monaco: nei sei incontri precedenti, le due squadre hanno alternato una vittoria a testa, tre a tre il computo complessivo. A Manchester il City ha vinto due gare su tre: l'unico successo del Bayern è stato con il tecnico Pep Guardiola alla guida dei tedeschi, nell'ottobre 2013.

Manchester, Etihad Stadium, Inghilterra