Letexier, a Madrid scoperto un baby top

La Champions League è definitivamente entrata nel momento clou con l’andata dei quarti di finale. Il big match tra Manchester City e Bayern Monaco, stravinto dai Citizens, si è svolto all’insegna dell’agonismo , ma anche della sportività ; il direttore di gara, lo spagnolo Jesús Gil Manzano , non è stato infatti chiamato a decisioni particolarmente complesse. I soli tre ammoniti - Pavard, Davies e Bernardo Silva - testimoniano la serata tranquilla per il fischietto iberico, in attesa che Mateu Lahoz e Del Cerro Grande annuncino il loro ritiro.

Letexier, prestazioni in crescita

Francois Letexier, appena 33 anni, ha invece diretto la supersfida del mercoledì sera, Real Madrid-Chelsea. Quarta presenza quest’anno in Champions League, l’ottava in assoluto per il direttore di gara transalpino, che si è guadagnato questa enorme opportunità grazie alle sue prestazioni in crescita. Un match, quello tra i blancos e i blues, decisamente più fisico rispetto alla sfida di Manchester; i due cartellini gialli sventolati da Lexetier nei primi sette minuti di gioco - a Camavinga e Fofana - ne sono un chiaro esempio, ma hanno anche permesso al direttore di gara francese di indirizzare il match, evidentemente, dove voleva lui. Una scelta che alla fine ha pagato. Non saranno, quelli, gli unici cartellini della serata. Nel secondo tempo, rosso diretto per Chilwell: il difensore inglese ferma Rodrygo, lanciato a rete da un passaggio perfetto di Valverde, con una trattenuta ingenua e da ultimo uomo. Da rimarcare come l’espulsione sarebbe avvenuta comunque, anche se il fallo fosse avvenuto dentro l’area di rigore. Trattasi infatti di Dogso, ovvero una chiara ed evidente occasione da rete, non genuina, vista che il fallo si concretizza con una trattenuta e il calciatore del Chelsea non cerca il pallone. Insomma, se qualcuno ha considerato Letexier un azzardo è stato ripagato.