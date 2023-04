Clamoroso, la Champions League negli Usa: l'idea di Ceferin

Le partite di Champions League negli Stati Uniti , l'ipotesi non è così assurda. Ad aprire all'idea è lo stesso presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin , che a "Men in Blazers", programma tv americano, ha rivelato: "Di questa possibilità se ne parla da tempo, ma non se ne è ancora parlato seriamente. Tutto è possibile. Vedremo cosa succede".

Il progetto Champions-Usa

Il progetto sarebbe quello di far disputare non solo alcune gare dei gironi di Champions e della fase ad eliminazione diretta negli Usa, ma anche la finalissima. "La finale di quest'anno sarà a Istanbul, nel 2024 a Londra e nel 2025 a Monaco, poi si vedrà. Il calcio è molto popolare negli Usa, è un mercato molto promettente e molto importante per il futuro. Il calcio negli Stati Uniti è come l'Nba in Europa", ha aggiunto Ceferin.