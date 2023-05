Real Madrid-Manchester City, dove vederla in tv

Partita: Real Madrid-Manchester City

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW TV

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta TV

Real Madrid-Manchester City dove vederla in streaming

La partita tra Real Madrid e Manchester City di Champions League potrà essere seguita anche in streaming attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky per smartphone, tablet e smart tv. Si potrà assistere all'incontro anche comprando l'evento sulla piattaforma live on-demand NOW. Il match potrà essere seguito anche sui siti Mediaset: Mediaset Infinity e SportMediaset.

Real Madrid-Manchester City in Diretta: la cronaca

Grande sfida al Bernabeu che vedrà di fronte il Real Madrid di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola. Per arrivare fin qui i Blancos hanno eliminato altre due squadre inglesi: il Liverpool agli ottavi e il Chelsea ai quarti di finale. I Citizens, invece, hanno superato agevolmente le due tedesche, il Lipsia agli ottavi e il Bayern Monaco ai quarti. Nella scorsa edizione di Champions il Real Madrid ha superato il City in una doppia semifinale da urlo: 4-3 per Guardiola all'andata, 3-1 Ancelotti al ritorno dopo i tempi supplementari. Qui le probabili formazioni.

Ral Madrid-Manchester City segui la diretta sul nostro sito