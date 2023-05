Real Madrid-Manchester City 1-1: De Bruyne risponde a Vinicius

MADRID - Tutto rimandato alla partita di ritorno del 17 maggio quando dall'Etihad uscirà la finalista di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Due magie, una di Vinicius e l'altra di De Bruyne, inchiodano sull'1-1 la sfida tra Ancelotti, che stasera taglia un record storico, e Guardiola. Apre al 36' il brasiliano: capolavoro dalla distanza, un destro secco, improvviso e potente che fulmina Ederson. Risponde nella ripresa, al 67', il secondo eurogol della serata, il collo esterno di prima intenzione del belga che non dà scampo a Courtois, fino a quel momento perfetto. Da sottolineare la grande marcatura di Rudiger su Haaland, annullato per tutta la partita. Alla fine, per lo spettacolo, l'atteggiamento sempre propositivo e le chance create da entrambe, il pari è il risultato più giusto.