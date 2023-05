Ancelotti fa il tifoso: il doppio "forza Milan" in diretta tv

MADRID - "È un risultato che non premia quello che abbiamo fatto, ma ce la possiamo giocare al ritorno allo stesso modo. Se ripeteremo questa prestazione, avremo le nostre possibilità. Le possibilità sono al 50%, avranno il vantaggio del campo ma noi in trasferta abbiamo fatto bene". Ancelotti commenta così a Mediaset il pareggio per 1-1 tra Real Madrid e Manchester City nell'andata della semifinale di andata. "Dopo il vantaggio è stato il momento in cui abbiamo giocato meglio. Loro hanno pareggiato su un tiro isolato. La vittoria poteva essere meritata. L'arbitro è stato poco attento nella gestione dei cartellini", ha aggiunto.