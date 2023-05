Formazioni Manchester City-Real Madrid, chi gioca e le scelte di Guardiola: diretta

MANCHESTER - Dopo l'1-1 dell'andata, Manchester City e Real Madrid si ritrovano all'Etihad per il ritorno delle semifinali di Champions League. In palio un posto in finale a Istanbul contro l'Inter. In casa City indisponibile Aké. Guardiola dovrebbe far scendere in campo gli stessi undici che hanno pareggiato 1-1 al Bernabeu nel match d'andata. Ederson in porta, Walker, Dias, Stones e Akanji in difesa. In mediana spazio a Rodri e Gundogan. Sulla trequarti ecco Grealish, De Bruyne e Bernardo Silva a supporto di Haaland. QUI REAL MADRID: Ancelotti risponde con la stessa formazione di una settimana fa. Courtois tra i pali, Rudiger e Alaba centrali difensivi. Terzini Carvajal e Camavinga. A centrocampo con Kroos ci sono Valverde e Modric. In attacco tridente formato da Vinicius, Benzema e Rodrygo.