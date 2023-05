Evra, lite furiosa con il Manchester City: le telecamere pizzicano tutto

Sta facendo molto discuere in Inghilterra ciò che è successo al termine dei 90 minuti di Manchester City-Real Madrid . Patrice Evra , ex difensore di United e Juventus, ha infatti iniziato una lite con alcuni componenti dello staff dei Citizens.

Champions League, Evra scatenato contro il City

Mentre era impegnato nel post partita su Amazon Prime Video, Evra ha avuto un'accesa discussione con uno dei collaboratori di Guardiola. Si tratta di Manuel Estiarte, storico assistente dell'allenatore catalano. Secondo la ricostruzione di BBC 5Live, Evra avrebbe preso in giro il City per aver perso contro il Manchester United in questa stagione. Per placare gli animi è stato necessario addirittura l'intervento di due membri della sicurezza.

La spiegazione di Evra

Poco dopo Evra ha voluto fornire la sua versione dell'accaduto ai microfoni della CBS: "Uno mi ha guardato e mi ha detto tipo: Questo è per te! Mi sono avvicinato, gli ho chiesto perché fosse tanto agitato e lui mi ha risposto che l’anno scorso io avevo detto che quelli del City se l’erano fatta sotto e che per questo avevano perso. Quest’anno non si sono c..i addosso e questa è la verità, io sono un uomo onesto".