Haaland vuole il Triplete: "Inter ottima, ma il City non è sazio..."

Erling Haaland attaccante del Manchester City è carico a mille. La finale di Champions League contro l' Inter si avvicina e il norvegese si è concesso ai microfoni di Uefa.com. Ecco cosa ha detto: "Sarà una partita speciale. Ho sempre sognato di giocare la finale di Champions League e sarà un onore giocarla. Ma c'è soprattutto una partita da vincere contro un'ottima Inter. Abbiamo avuto una stagione incredibile, quindi dobbiamo finirla nel migliore dei modi. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Haaland: "Soddisfatto della mia prima stagione a Manchester"

"Guardiola e tutto lo staff dietro - ha continuato il norvegese- fanno di tutto per aiutarci ad arrivare al top in ogni partita. Ho già imparato molto da Pep e sono sicuro che imparerò ancora. Sapevo di arrivare in una squadra dove avrei avuto la possibilità di fare gol e incidere. Mi sono ambientato subito e sono molto contento di questa mia prima stagione qui a Manchester".

Haaland: "City club di altissimo livello. Grande gruppo e ancora tanta fame"

"Cosa mi ha sorpreso del City al mio arrivo? Ho sempre saputo che sarebbe stata una nuova sfida e qualcosa di diverso rispetto alle esperienze precedenti, ma mi sto davvero divertendo - continua Haaland - sapevo che l'allenatore, la squadra, lo staff, le strutture e tutto il resto del club sarebbero stati di altissimo livello, ed è esattamente così. L'intensità è altissima in Premier League, chiunque può battere chiunque e bisogna essere sempre al massimo per vincere le partite. Un aggettivo per descrivere il City? Assolutamente incredibile. Tutti noi condividiamo la stessa fame di vittorie ogni singolo giorno. Ci siamo l'uno per l'altro. E' un gruppo di ragazzi davvero speciale, ma lo sono anche l'allenatore, lo staff tecnico e tutto il personale dietro le quinte. Obiettivi? Aiutare la squadra a vincere i trofei alla fine della stagione segnando gol".