Manchester City-Inter, dove vederla in tv

Partita: Manchester City-Inter

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251)

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity, sito Sportmediaset, SkyGo, NOW

Manchester City-Inter orari e canali

La finale di Champions League Manchester City-Inter, è in programma allo stadio Ataturk di Istanbul e sarà trasmesso in chiaro su Mediaset, che proporrà la visione della partita attraverso Canale 5. Gli abbonati a Sky invece, potranno vedere la partita anche sul satellite, in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul canale 251.

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta TV

Manchester City-Inter, sarà trasmessa su Canale 5. Gli abbonati a Sky, potranno seguirla anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul canale 251.



Manchester City-Inter dove vederla in streaming

La finale di Champions League Manchester City-Inter sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset, in entrambi i casi gratis. Anche in questo caso c'è un'alternativa per gli abbonati a Sky, ovvero l'app SkyGo, scaricabile e utilizzabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet. Un'ulteriore opzione per vedere Manchester City-Inter in diretta streaming è NOW, piattaforma che propone il meglio della programmazione di Sky.

Manchester City-Inter in Diretta: la cronaca

Prima sfida in assoluto tra Manchester City e Inter. L’ultima volta che il primo incontro ufficiale tra due club si è svolto in una finale di Champions League risaliva al 2005, tra Liverpool e Milan, anche in quel caso all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Il City arriva in finale dopo aver superato il girone G con 14 punti davanti al Borussia Dortmund, in un raggruppamento composto anche da Siviglia e Copenaghen. Agli ottavi poi gli inglesi hanno superato il Lipisa e successivamente Bayern (quarti) e Real Madrid (semifinale). L'Inter invece approda alla finale dopo aver superato il girone C, composto da Bayern, Barcellona e Viktoria Plzen. Nerazzurri che hanno eliminato poi nell'ordine: Porto (ottavi), Benfica (quarti) e Milan (semifinale). La squadra di Simone Inzaghi ha mantenuto la porta inviolata in otto delle 12 partite di questa Champions League, di cui cinque in sei gare nella fase a eliminazione diretta. I nerazzurri potrebbero eguagliare il record di clean sheet nella fase a eliminazione diretta in una singola edizione del torneo (sei - stabilito dall'Arsenal nel 2005-06).Qui le probabili formazioni.

