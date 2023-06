Manchester City-Inter, l'incredibile promessa di Noel Gallagher

Torna a parlare di calcio Noel Gallagher, ex frontman degli Oasis e tifosissimo del Manchester City . Ecco cosa ha detto ai canali ufficiali dei Citizens. "Non sarò a Istanbul, mi assicuro sempre che le date intorno alla Champions League siano libere e di solito è sempre verso la fine di maggio. Ciò che non è stato preso in considerazione è stata la Coppa del Mondo e l'effetto a catena".

Noel Gallagher: "Se il City vince e Haaland fa tripletta..."

L'euforia tocca livelli altissimi e Noel Gallagher, promette: "Se il City vince e Haaland segna una tripletta, andrò in giro in mutande. Devo dire che la delusione che mi ha colpito dopo la finale di Champions League contro il Chelsea è stata la peggiore che abbia mai provato da tifoso. C'era qualcosa nell'aria quel giorno, anche alzandomi per andare quella mattina pensavo a quanto odio tutte le finali inglesi, perché sono sempre spazzatura da guardare".

Noel Gallagher: "Campioni in Premier e Fa Cup, se non vinciamo la finale..."

Infine l'ex frontaman degli Oasis ha concluso: "Se non vinciamo a Istanbul sarà deludente per alcuni giorni, ma siamo di nuovo campioni della Premier League e abbiamo vinto la FA Cup. Questa potrebbe ancora trasformarsi in una delle più grandi stagioni di qualsiasi squadra di calcio di sempre. Dita incrociate".