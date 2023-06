Su la testa Inter, hai giocato una grande finale

La traversa di Dimarco, la clamorosa palla-gol sprecata da Lukaku, le due parate decisive di Ederson: chissà per quanto tempo l'Inter rimuginerà su quanto è accaduto a Istanbul dove ha giocato una grande finale di Champions League. L'ha vinta il City, per la prima volta nella sua storia e capace di infilare il Treble, il Grande Tris, emulando l'exploit United nel '99, ottavo club in Europa capace di questa strepitosa impresa assieme a Celtic, Ajax, Psv, United appunto, Barcellona, Inter e Bayern Monaco.