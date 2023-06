Diretta Manchester City-Inter: segui la finale di Champions League LIVE

ISTANBUL (TURCHIA) - A 13 anni dal trionfo dell' Inter di Mourinho quella di Simone Inzaghi sogna una nuova impresa allo stadio Ataturk di Istanbul , dove oggi (sabato 10 giugno, ore 21) sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League . Segui la partita in diretta ...

20:38

Le squadre rientrano negli spogliatoi

Ultimato il riscaldamento pre partita, le due squadre sono tornate negli spogliatoi per indossare le divise ufficiali della finale. Calcio d'inizio previsto per le 21.

20:35

Lo speaker annuncia le formazioni ufficiali

All'interno dello stadio Ataturk i tifosi dell'Inter si fanno sentire mentre viene annunciato lo schieramento di Simone Inzaghi

20:24

Totti: "A Guardiola toglierei De Bruyne"

"E' una notte magica per l'Inter - sottolinea l'ex capitano della Roma - speriamo che una squadra italiana riesca a portare a casa almeno un trofeo. E' una partita difficile. Non ho mai giocato contro una squadra di Guardiola, ma al momento è la formazione più forte del mondo. Bisogna trovare gli spazi e le giuste ripartenze. Lautaro? Stiamo parlando di un grandissimo campione, ha fatto un campionato stratosferico, speriamo che questa sera possa continuare sulla stessa strada. Se potessi togliere un giocatore al City, toglierei De Bruyne".

20:20

Entra in campo il Manchester City

La squadra di Guardiola inizia il riscaldamento sul terreno dello stadio Ataturk

20:16

Materazzi: "Inter, ci sarà da soffrire"

"Cerco soltanto di tener su i ragazzi, giocano come una famiglia - sottolinea l'ex difensore nerazzurro - e anche noi che abbiamo vinto il Triplete siamo ancora una famiglia. E questa è la differenza che ci ha portato a vincere tutto. Su Haaland non basterà soltanto Acerbi, bisognerà difendere da squadra, bisognerà soffrire da squadra. Adesso speriamo che i ragazzi completino l'opera, ma ci sarà da soffrire. Acerbi, Barella, Calhanoglu e Lautaro possono essere gli uomini decisivi".

20:12

Inter in campo per il riscaldamento

I tifosi nerazzurri accolgono con un boato la squadra di Simone Inzaghi che sta iniziando il riscaldamento pre partita

20:05

Marotta: Il club ha svolto un grande lavoro

A pochi minuti dal calcio d'inizio della finale di Champions League, l'amministratore delegato nerazzurro ha elogiato il lavoro della dirigenza. "L'ambizione ci ha portato fino a qui, la società ha fatto un grande lavoro per costruire questa squadra. Inzaghi è in continua crescita, ha accumulato molta esperienza all'Inter. Ce la giocheremo fino in fondo contro una corazzata".

20:00

Onana: "Pronti a tornare a Milano con la Coppa"

"Siamo una squadra forte, siamo l'Inter - afferma il portiere dell'Inter Onana pochi minuti prima della partita - e per quello dobbiamo vincere sempre. Giochiamo contro la squadra più forte del mondo. Ma la finale non si gioca, si vince. Sarà una partita difficile, sappiamo soffrire, e se riusciremo nel nostro intento, torneremo a Milano con la Coppa".

19:47

Il Manchester City entra in campo

La squadra di Guardiola è in campo per il walk around, ma gran parte dei tifosi inglesi sono ancora fuori dallo stadio Ataturk

19:40

Le formazioni ufficiali

Manchester City (3-2-4-1): Emerson; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

19:36

Il Manchester City è arrivato all'Ataturk

Anche il pullman della squadra inglese arriva allo stadio con qualche minuto di ritardo rispetto all'Inter

19:35

L'Inter giocherà con la classica divisa

Le riprese televisive svelano i particolari all'interno dello spogliatoio interista: la squadra di Inzaghi scenderà con la classica maglia a strisce nerazzurre, e calzoncini neri.

19:20

L'Inter arriva allo Stadio Ataturk

La squadra nerazzurra è appena arrivata allo stadio dopo un tragitto di circa cinquanta minuti. Il pullman del Manchester City è ancora imprigionato nel traffico di Istanbul.

Istanbul (Turchia), stadio Ataturk